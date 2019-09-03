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Yozgat'ta 22 bin 707 öğrenci uyum eğitimine katılacak

Yozgat'ta 22 bin 707 öğrenci 5-6 Eylül'de uyum eğitimine katılacak.

03.09.2019 16:24 Yozgat'ta 22 bin 707 öğrenci uyum eğitimine katılacak
Yozgat'ta 22 bin 707 öğrenci 5-6 Eylül'de uyum eğitimine katılacak.
Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 eğitim döneminde il genelinde 22 bin 707 öğrencinin uyum eğitimi alacağı bildirildi.
İl genelinde okul öncesi 5 bin 733, 1. sınıfta 5 bin 31, 5. sınıfta 5 bin 480, 9. sınıfta 6 bin 183 öğrencinin uyum eğitimine katılacağı aktarılan açıklamada, "Okul öncesinde bin 401 öğrenci, 1. sınıfta bin 345, 5. sınıfta bin 341, 9 sınıfta ise bin 813 öğrenci olmak üzere 5 bin 900 öğrenci uyum eğitimine katılacak." denildi.

Yozgat, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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