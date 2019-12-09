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Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

09.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:30Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı
'ta düzenlenen operasyonda 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yozgat'tan 'ya giden bir yolcu otobüsünü, Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde durdurdu.
Yolculardan O.U'nun (38) üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 13 sikke, insan figürlü 7 metal heykel, bilezik ve tarihi eser niteliği taşıyan 8 obje bulundu.
O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tarihi eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma, Ankara, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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