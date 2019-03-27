27 Mart 2019, 13:50
»»

Yozgat'ta 302 Bin 710 Seçmen Bin 345 Sandıkta Oy Kullanacak

Yozgat

Yozgat'ta 302 bin 710 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Yozgat'ta 302 bin 710 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Bin 345 sandığın kurulacağı Yozgat'ta, Yozgat Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile muhtarlar oyalanacak.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde Yozgatlılar kendi ilçe ve belde belediye başkanını, il genel meclis ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.


5 yılda 4 bin 976 seçmen azaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yozgat'ta 302 bin 710 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Yozgat'taki seçmen sayısı 4 bin 976 düştü.

Yozgat'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 392 sandık kurulurken bu seçimlerde bin 345 sandıkta oy kullanılacak.

En fazla seçmen Yozgat merkezde




Yozgat'ta en fazla seçmen ve sandık Yozgat merkezde bulunuyor. Yozgat merkezdeki 68 bin 192 kayıtlı seçmen için 279 sandık kurulacak.


Yozgat merkezden sonra ikinci sırada 235 sandık ve 56 bin 800 seçmenle Sorgun, üçüncü sırada da 142 sandık ve 30 bin 507 seçmenle Akdağmadeni geliyor. 16 sandık ve 3 bin 708 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Çandır ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe adı

 Sandık sayısı

 Seçmen sayısı
Akdağmadeni

 142

 30 bin 507
Aydıncık

 42

 7 bin 682
Boğazlıyan

 102

 25 bin 539
Çandır

 16

 3 bin 708
Çayıralan

 47

 10 bin 955
Çekerek

 71

 14 bin 601
Kadışehri

 41

 8 bin 34
Saraykent

 40

 9 bin 820
Sarıkaya

 114

 24 bin 235
Sorgun

 235

 56 bin 800
Şefaatli

 71

 11 bin 746
Yenifakılı

 19

 4 bin 406
Yerköy

 126

 26 bin 485
Yozgat Merkez

 279

 68 bin 192
Yozgat, Politika
Kaynak: AA