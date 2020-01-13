Haberler » 3. Sayfa » Yozgat'ta 31 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

Yozgat'ta 31 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

13.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:19Yozgat'ta 31 parça tarihi eser ele geçirildi
'ın ilçesi Melikli köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat İl Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde Osmanlı ve Doğu Roma Dönemine ait 1 adet metal yuvarlak kalkan, 23 adet sikke, 1 adet mühür, 1 adet yüzük halka, 2 adet metal hac, 2 adet süs eşyası ve 1 adet kapı çanı olmak üzere toplam 31 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli S.K. hakkında soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:36  Vatandaşa sordular: Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli? İşte cevabı - Haberler
15:34  Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in yargılanmasına devam edildi - Haberler
15:33  Traktör şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler
15:32  Tokat attı diye üzerine kurşun yağdırmıştı, o zanlı yakalandı - Haberler
15:30  Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı - Haberler
15:30  Ordu'da emekli astsubay FETÖ'den tutuklandı - Haberler
15:11  Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor - Haberler
15:08  Ruhani Hükümeti: Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu bizden saklandı - Haberler
14:51  Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı - Haberler
14:37  CHP, Tuğçe Kazaz'ın büyük tepki çeken sözleri için harekete geçti - Haberler
13.01.2020 15:48:56