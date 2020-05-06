Haber, Son Dakika, Haberler

Yozgat'ta 371 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Yozgat genelinde 371 bin 250 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Yozgat'ta 371 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına başlandı
06.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:12
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Yozgat genelinde 371 bin 250 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.
Açıklamada DSİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.
Yozgat'ta 1 Mayıs'ta başlayan 2020 yılı sulama sezonunda kentte 371 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 302 milyon 568 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Yozgat ilimizde en önemli sulama projelerinden birisi Yenimahalle sağ ve sol sahil sulamasıdır. İş kapsamında 49 bin 130 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 35 milyon 717 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. İlde önemli projelerden birisi de Uzunlu sulamasıdır. İş kapsamında 72 bin 220 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülkemiz ekonomisine 73 milyon 660 bin katkı sağlanması hedeflenmektedir."
DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sitem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Su İşleri, Yozgat, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran’da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Süper Lig’in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Haberler››Güncel››Yozgat'ta 371 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:05: Kayı Boyu Camii mahyasına "Evde Kal Bilecik" yazıldı - Haber 15:05: Covid 19 ile mücadele günlerinde rutin aşılama programları devam etmeli - Haber 15:05: FETÖ'NÜN KULELİ YAPILANMASI: GÜLEN VE 19 DOKTOR HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI. - Haber 15:04: Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar uyarılara rağmen Bağdat Caddesi'ne akın etti - Haber 15:04: Liseli öğrenciler 36 ton dezenfektan üretti - Haber 14:41: Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz - Magazin 14:35: Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu - Haber 14:02: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 12:56: Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü - Spor 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler