Haberler » Güncel » Haber

Yozgat'ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

Yozgat Belediyesi kış mevsimi öncesi vatandaşların yol mağduriyeti yaşamamaları için belirledikleri 3 bölgede asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

07.10.2019 13:40Yozgat'ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı
Yozgat Belediyesi kış mevsimi öncesi vatandaşların yol mağduriyeti yaşamamaları için belirledikleri 3 bölgede asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Yozgat Belediyesi ekipleri Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi ve Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerinde asfalt, çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmaları yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Tamamlanan yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, "Asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarımızın ilk etabı olan Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi, Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerimizin çalışmalarını tamamladık. Daha önce çamur ve toz içinde olan Spor Vadisi Bölgesi'nde yeni bir çevre düzenlemesi yaptık. Daha sonra kaldırım ve asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Bu bölgede çok fazla vatandaşımız ikamet ediyor. Hemşehrilerimizin yol mağduriyetlerini giderdiğimiz için mutluyuz. Bahçeşehir Mahallesi sakinleri de uzun süredir yollarının düzenlenip asfaltla kavuşmasını bekliyordu. Bu bölgeyi de programlarımıza dahil ederek çalışmalarımızı tamamladık. Sarıtopraklık Mezarlığı da kötü ve bozulan yolları ile vatandaşlarımızın çilesi haline gelmişti. Buraya ayrı bir önem veriyoruz. Merhumlarımızı ziyaret mezarlıkta edecek olan vatandaşlarımızın da sorunları çözülmüş oldu. Çalışmalarımız belli bir program dahilinde devam edecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Bahçeşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:52 Putin doğum gününde maaşına zam yaptı
18:52 Türkiye-Sırbistan İş Forumu
18:52 Motor ve stepnede kaçak sigara sevkiyatı
18:52 AK Parti'den açıklama
18:52 Merdivenden düşerek ölen çocuk toprağa verildi - ORDU
18:51 ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye küstah operasyon tehdidi
18:50 Amatör Spor Haftası