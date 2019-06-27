27.06.2019 14:00
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Yozgat'ta askerler erken terhis heyecanı yaşadı

Yozgat

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran il genelindeki 277 asker terhis edildi.

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran il genelindeki 277 asker terhis edildi.

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 277 asker, terhis belgelerinin imzalanmasının ardından terhis oldu.

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler, birlikte hatıra fotoğrafı çekindiler.

Serdar Kılıç (21) terhis olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek "Her ne kadar terhis olmanın ve ailemize kavuşmanın mutluluğunu yaşasak da Türk milleti şunu iyi bilsin ki biz yine bir emirle gelip, kışlalarda görev yapıp vatan için canımızı vermeye hazırız. 156 günüm vardı. Çok mutluyum şu an. Beklemiyordum askerliğin kısalmasını. Aileme kavuşmak için can atıyorum, otobüse binip evime gitmek istiyorum. Ramazan Bayramında ailemle olamamıştım, Kurban Bayramını ailemle geçireceğim için çok mutluyum" dedi.

İsmail Tolukhan (21) ise "140 günüm vardı terhis oldum. Bayramda ailemle geçireceğim için mutluyum. Bekliyorduk askerliğin kısalmasını er ya da geç geldi" şeklinde konuştu. - YOZGAT
Kaynak: İHA
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