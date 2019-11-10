Haberler » Güncel » Yozgat'ta Atatürk düzenlenen törenle anıldı - Haber

Yozgat'ta Atatürk düzenlenen törenle anıldı

Yozgat'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:34Yozgat'ta Atatürk düzenlenen törenle anıldı
'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tören alanı çevresindeki vatandaşlar da siren sesi ile birlikte saygı duruşuna katıldı. Anma programı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından bir öğrenci 'Zerreden Deryaya' adlı şiiri okudu. Daha sonra katılımcılara Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon izletildi. Öğrenciler tarafından seslendirilen 'Kurtuluşun Işığında Kıvılcım Mustafa Kemal Atatürk Oratoryosu' katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Oratoryonun ardından program Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. - YOZGAT

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 Anıtkabir'e ziyaretçi akını
12:22 Büyük Önder Atatürk, Şarkışla, Hafik, Zara ve Suşehri'nde anıldı
12:22 Elazığ'da uzun namlulu silah ele geçirildi
12:22 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
12:21 Mezun olduğu liseye müdür oldu
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:23:42