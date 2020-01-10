Haberler » 3. Sayfa » Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı - Haberler

Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

10.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:04Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı
'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.C.B. (20), B.C.K.(20), A.O.A. (20), S.O. (19), A.S. (18) ve N.S.Y. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını dolandırdıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü. - YOZGAT

Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:57  NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir - Haberler
18:55  Yargı süreci 2 saat 30 dakikada tamamlandı - Haberler
18:38  Çeşme'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler
18:36  Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi - Haberler
18:32  Akrabaların kavgasında araya giren komşu yaralandı - Haberler
18:08  Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı - Haberler
17:31  Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
16:56  İran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun görüntüleri yayınlandı - Haberler
16:28  Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Haberler
10.01.2020 19:10:24