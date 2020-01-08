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Yozgat'ta bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince düzenlenen "Geleneksel 7. Arabaşı Şöleni"nde bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi.

08.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:09
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince düzenlenen "Geleneksel 7. Arabaşı Şöleni"nde bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şölende, öğrenciler ve vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi.
Şölene katılan Vali Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, vatandaşlara arabaşı ikram etti.
Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, arabaşının "Yozgat'ın milli çorbası ve yemeği" olduğunu söyledi.
Arabaşının çok faydalı olduğunu dile getiren Çakır, "Bütün vatandaşlarımızı arabaşı içmeye Yozgat'a bekliyorum. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Hem testi kebabı hem arabaşı Yozgat'ın marka lezzetleridir, bunları yaşatmak istiyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Milletvekili Başer de kış günlerinin vazgeçilmez yemeği arabaşının çıkış yerinin Yozgat olduğunu, gerçek anlamda arabaşı yutmak isteyenlerin kente gelmesi gerektiğini belirtti.
Köse ise belediye olarak uluslararası arabaşı şöleni düzenleyeceklerini kaydetti.
Yozgat'ta bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi

Cumhuriyet Meydanı, Zübeyde Hanım, Milletvekili, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA


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