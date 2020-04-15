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Yozgat'ta bir köy karantina altına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

15.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:02
Yozgat'ta bir köy karantina altına alındı

Yozgat 'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.


Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.


Öte yandan 18 gün önce karantina uygulanan Çekerek İlçesi'ne bağlı Yukarı Karahacılı köyünde ise karantina kararı devam ediyor.


Daha önce karantina altına alınan Merkez Derbent köyünde, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan 297 kişiye yönelik yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Covid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığından, Umumi Hıfzıssıhha kararıyla karantina uygulaması 14 Nisan itibari ile sonlandırılmıştı.


Böylelikle karantina altındaki köy sayısı Çandır köyü ile birlikte yeniden ikiye yükselmiş oldu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Çekerek, Çandır, Yozgat, Güncel
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