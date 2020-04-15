Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çandır köyü, karantinaya alındı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek İlçemize bağlı Çandır Köyünde koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında 14.04.2020 tarihi itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

- Yozgat