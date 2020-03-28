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İç Anadolu'da Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

28.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:19

Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Köy, giriş- çıkışlara kapatıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazıla açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI 12 KÖYÜN KARANTİNAYA ALINDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

NTV Canlı yayınında Rize 'de bir belde ve 4 köyde alınan karantina kararıyla ilgili Soylu, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var. ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var" dedi.

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İç Anadolu’da Yozgat’ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Etiketler: 27 Mart, Çekerek, Yozgat, Rize, Güncel

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İç Anadolu'da Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

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