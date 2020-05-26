Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındıYOZGAT'ta, Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

26.05.2020 23:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:08
Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı
YOZGAT'ta, Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.
Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesine, Ankara'dan gelen bir ailedeki 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Yaşanan bu gelişme sonrası, Yozgat İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Uygulamaya konulan karantina kararı, Cami hoparlöründen yapılan anonsla vatandaşlara duyuruldu.
Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, Çıraderesi mahallemiz, bugün itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış, jandarma gözetimindedir. 13 Mayıs'ta Ankara'dan köye gelen iki kişi 21 Mayıs'ta hastalanıp hastaneye gidince yapılan testleri pozitif çıkmış. O nedenle mahalle karantinaya alındı dedi.
Daha önce karantina uygulanan Derbent köyünde herhangi bir sorun bulunmazken, köye 6 kilometre mesafede bulunan ve 65 kişinin yaşadığı Çıraderesi Mahallesinde karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar devam edeceği öğrenildi. Yozgat’ta bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Derbent, Ankara, Yozgat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36’ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Hollanda’da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Haber
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Haber
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Zonguldak’taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13’e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Haberler››Güncel››Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:02: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Remdesivir'den umut vaat eden sonuçlar aldık" - Haber 22:57: Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı - Haber 22:57: Manisa'da iki sokakta karantina kaldırıldı - Haber 22:57: Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı - Haber 22:55: BURSA Şehir Hastanesi hattında ihaleye doğru - Haber 21:54: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi - Haber 21:40: Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu - Haberler 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler - Haber