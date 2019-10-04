Haberler » Güncel » Haber

Yozgat'ta bir terörist yakalandı

Yozgat'ta PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

04.10.2019 15:58Yozgat'ta bir terörist yakalandı
Yozgat'ta PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yerköy ilçesinde PKK/PYD-YPG üyesi bir teröristin bulunduğu tespit edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:46 Türkiye'nin zeytin ambarı akhisar'da hasat başladı-2
22:44 Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye tır çarptı
22:41 İsveç'te esnaflık yapan türk, 'yılın kahramanı' oldu
22:40 Dha yurt bülteni - 21
22:39 Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2)
22:38 Spor fenerbahçe-antalyaspor maçından fotoğraflar
22:36 Antalya için fırtına uyarısı