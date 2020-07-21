Yozgat'ta buğday tarlasında erkek cesedi bulundu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde buğday tarlasında, henüz kimliği belirlenemeyen kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne olan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Sorgun Devlet Hastanesi'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Ayrıdam Köyü yakınlarında meydana geldi. Köy yakınlarındaki tekstil firmasının çalışanları, bir kişinin buğday tarlası içinde hareketsiz şekilde yattığını gördü, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Tarladaki cesedin, yaklaşık bir aydır aynı yerde olduğu tespit edilirken, kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.