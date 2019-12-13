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Yozgat'ta camide bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Yozgat'ta cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

13.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:43Yozgat'ta camide bıçaklı saldırı: 1 yaralı
'ta cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.Ş. (25), daha önce aralarında husumet yaşadığı Yakup Bulut'u (35) takip etmeye başladı. Yakup'un peşinden Çapanoğlu Büyük Camii'ne giren O.Ş., cuma namazı kılınacağı esnada arkasından yaklaştığı Bulut'u boğazından yaraladı. Yaralı Yakup Bulut, cemaatin vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Zanlı O.Ş. kaçacağı sırada cami önünde vatandaşlar ve emniyet ekiplerince yakalandı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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