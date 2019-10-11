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Yozgat'ta camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Yozgat'ta sabah namazı sonrası Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

11.10.2019 10:03Yozgat'ta camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
Yozgat'ta sabah namazı sonrası Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camii olmak üzere il genelindeki bütün camilerde sabah namazı sonrası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve için Fetih Suresi okundu ve dua edildi. Çapanoğlu Büyük Camisinde sabah namazı öncesi İl Müftüsü Salih Sezik tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için eller semaya açıldı dualar Mehmetçik edildi. Namazdan sonra da Fetih Suresi okundu. - YOZGAT

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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