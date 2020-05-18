Yozgat'ta Cehrilik laleleri açtı

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen yöreye özgü laleler çiçek açtı.

18.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:22
Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen yöreye özgü laleler çiçek açtı.
Kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla bölgeyi renklendirdi. Arılar için de önemli polen ve nektar kaynağı olan lale, açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Vatandaşların ziyaret ettiği bölge, özellikle fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor.
Gazeteci Oğuz Bahçeli, "Mayıs ayında havaların ısınmasıyla Cehrilik bölgesinde yöreye ait laleler açıyor. Yozgat halkı bu bölgeyi çok fazla bilmiyor. Buranın tanıtılması için biz de elimizden geldiğince çalışıyoruz." dedi.
Bölgeyi eşiyle gezen Hüseyin Sezer de Cehrilik lalesinin sadece bu bölgede yetişen endemik bir bitki olduğunu, merak ettikleri için laleleri görmeye geldiklerini belirtti.
Makbule Savaş Sezer de "Daha önceden buranın hikayesini okumuştum. Burası doğa harikası bir yer, kayaların arkasına gizlenmiş muhteşem bir güzellik. Cehrilik lalesi Yozgat'a özgü bir lale. Biz de merak ettik geldik, eşimle fotoğraf çektik." ifadelerini kullandı. Yozgat’ta Cehrilik laleleri açtı

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat, Güncel, Haber

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