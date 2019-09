Yozgat'ta çiftçiler buğday ekimine başladı

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat 'ta çiftçiler 2020 hasadı için buğday ekimine başladı.İl genelinde tarımla geçimini sağlayan çiftçilerin bir kısmı hububat ekimine başlarken, bir kısmı da tarlalarını ekime hazırlıyor.Sorgun İlçesine Bağlı Alcı Köyü çiftçilerinden Osman Duygu, her yıl olduğu gibi bu yılda Ekim ayı girmeden tarlasını ilk eken çiftçi olarak 100 dekar tarlasının buğday ekimini yaptı.Tohum ve gübresini aylar öncesinden temin ederek ekeceği tarlalarının hazırlıklarını tamamlayan Osman Duygu, hafta sonu 100 dekar tarlasının ekimini gerçekleştirdi.Duygu, "Bölgemizde belki de ilk buğday ekimini ben yapıyorum. Her yıl hububat hasat döneminde tohum ve gübremizi önceden temin ediyorum. Çünkü ekime doğru tohum, gübre ve mazot fiyatları arttığından dolayı önceliği bu işlere ayırıyorum. Geçen yıl herk diye tabir edilen tarlamızın kazayağı, tızkaro işlemlerini tamamladım. Hafta sonu çocuklarımda yardıma gelince buğday ekim işini yaptık. Yozgat'ta buğday ve arpa ekimi, Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Çiftçilerimizin yağmura yakalanmadan hububat ekimini yapmaları menfaatlerine olacaktır. Hava şartları şu an biz çiftçilerin istediği gibi gidiyor. İnşallah hava koşulları Ekim ayı sonuna kadar böyle devam eder ve çiftçilerimiz buğday ekimini sorunsuz tamamlar."dedi.Bazı çiftçiler ise mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakınarak, ürünlerinin düşük fiyata satılması nedeniyle maliyeti kurtaramadıklarını belirtiyor. - YOZGAT