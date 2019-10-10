Haberler » Güncel » Yozgat'ta deaş operasyonu 2 gözaltı

Yozgat'ta deaş operasyonu 2 gözaltı

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu 2 gözaltıYozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

10.10.2019 13:50
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu 2 gözaltı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, Yerköy'de yaşayan A.E. (22) ile M.A.'nın (24), Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Yozgat'ta deaş operasyonu 2 gözaltı

Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 Emine Erdoğan: "Allah Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin, dualarımız onlarla"
15:55 "PKK/PYD-YPG'li teröristler ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine saldırıyor"
15:55 Öğrenciler eserlerini bilim fuarında sergiledi
15:49 BUÜ Senatosu ve Yönetimi'nden 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması
15:50 Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu
15:50 Çiftçi dostu başkan, desteğini sürdürüyor
15:55 Gamze'yi öldüren eşi, arkadaşının evinde yakalandı
10.10.2019 15:56:40