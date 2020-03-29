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Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı

Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı Yozgat merkeze bağlı derbent köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

29.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:46
Yozgat 'ta Derbent köyü karantina altına alındı
YOZGAT - Yozgat merkeze bağlı derbent köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Köyde jandarma ekipleri geniş önlem alırken köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.
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Yozgat’ta Derbent köyü karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Derbent, Yozgat, Genel

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Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı

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