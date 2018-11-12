Yozgat'ta Drift Yapan 5 Sürücüye 25 Bin Lira Ceza

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:41



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:41

Yozgat'ta drift yapan 5 sürücüye 25 bin 50 lira trafik cezası yazıldı.Yozgat'ta MOBESE kameralı trafik ihlali yapan sürücülere ceza yağdırdı.Kentin çeşitli kavşaklarında drift yaparken MOBESE kameralarınca kaydedilen araçların plakaları tespit edilerek 5 bin 10 lira trafik cezası kesildi.Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekiplerince 25 gün içerisinde drift yaparken MOBESE kameralarınca kayıt edilen araç plakalarına 25 bin 50 lira trafik cezası kesildiği ve sürücülerin ehliyetine 2 ay el konulduğu araçların da 2 ay trafikten men edildiği bildirildi.Drift yapan araçlar MOBESE kameralarına kaydedilirken, çarpışan iki aracın çarpışma anı da kameralara yansıdı.