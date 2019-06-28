28.06.2019 12:45
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YOZGAT'TA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 5 YARALI

Yozgat'ta düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması soncu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yozgat 'ta düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması soncu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yozgat merkeze bağlı Sarıhacılı köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Yücel yönetimindeki 34 DA 0690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada, sürücü İrfan Yücel ile yanında bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yücel ailesinin, İstanbul 'dan geldiği ve Yozgat'ın Saraykent ilçesindeki yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.YOZGAT'TA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 5 YARALI
Kaynak: DHA
Yozgat , Güncel

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