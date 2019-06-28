28.06.2019 12:09
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Yozgat'ta düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Yozgat

YOZGAT'ta düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.

YOZGAT'ta düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıhacılı köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Yücel yönetimindeki 34 DA 0690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp, devrildi. Kazada, sürücü İrfan Yücel ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yücel ailesinin, İstanbul 'dan geldiği ve Yozgat'ın Saraykent ilçesindeki bir yakınlarının düğününe gittiği bildirildi.


- Yozgat
Kaynak: DHA
Sabah , Yozgat , Güncel

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