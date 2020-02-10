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Yozgat'ta eğitime kar engeli

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

10.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 08:52Yozgat'ta eğitime kar engeli

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valiliği'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda, Vali Kadir Çakır'ın eğitime ara verilmesi açıklaması yer aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü il merkezi ve tüm ilçelerde özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini belirten Vali Çakır, "Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte 1 gün izinli sayılacaktır" dedi.



Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA

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