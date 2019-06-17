Yozgat'ta ekili arazileri dolu ve sağanak vurdu

YOZGAT'ta, sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi. Sel sularının taşıdığı ağaç kütüğü, ilçe yolunun araç geçişini kapatırken, bölgedeki 3 köprü de sel nedeniyle ulaşıma kapandı.





Yozgat'ta gün boyunca süren sağanak, akşam saatlerine yerini dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Yozgat merkeze bağlı Lök, Topçu ve Gökçekışla köylerinde ekili alanlara zarar verdi. Yağışla birlikte oluşan selde sürüklenen ağaç kütüğü Yozgat- Boğazlıyan ilçe yolunu kapattı. 2 metre uzunluğundaki kütük, sürücülerin çabasıyla yoldan kaldırıldı.





20 dekar ekili alanın zarar gördüğü Lök köyünde, 5 evin avlu duvarı, 1 ahır ve 3 köprü de selden hasar gördü. Dolu yağışından etkilenen Lök köyüne AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik kesintisinin yaşandığı köyde can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor.





Lök köyü Muhtarı Hasan Önal, yaklaşık 1 saat boyunca yağan dolunun ciddi hasara neden olduğunu söyledi. Köy sakinleri ise ceviz büyüklüğünde yağan dolunun tarlalarında ektikleri nohut, mercimek ve hububatlara zarar verdiğini belirtti.

- Yozgat