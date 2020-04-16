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Yozgat'ta ekmek fırınları denetlendi

Yozgat'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki ekmek fırınlarını denetledi.

16.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:00
Yozgat'ta ekmek fırınları denetlendi
Yozgat 'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki ekmek fırınlarını denetledi.
İl Müdürü Tanju Özkaya ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Onur Polat'ın da katıldığı denetimde, yeni tip koronaviris (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fırınlarda alınan hijyen tedbirleri incelendi.
Denetimde, işletmelerde özellikle müşteriye ekmeği veren ile parayı alan çalışanın ayrı olması, parayı alan kişinin ekmeğe temas etmemesi, maske ve eldiven kullanılması istendi.
Özkaya, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede elzem olan hususların en önemlisinin gıda işletmelerinde gıda maddelerinin el ile temasının kesilerek, gıda maddesinin müşteriye ambalaj içinde teslim edilmesi olduğunu ifade etti.
Özellikle gıda üretimi yapılan yerlerde, gıda maddelerinin tüketiciye arzında gıda güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının önemine değinen Özkaya, "İl merkezi ve ilçelerimizde fırınlar başta olmak üzere, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin sık sık denetimleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gıda işletmelerinin alınan tedbirler ve uyarılara riayet etmediklerini düşünüyorlarsa Bakanlığımızın Alo Gıda 174 ve 0501174 0174 Whatsapp hattına ihbarda bulunabilirler." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat, Güncel
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