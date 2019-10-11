Haberler » 3. Sayfa » Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

11.10.2019 13:07Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kadışehri ilçesinde yaşayan 2 kişi, Suriye'deki terör grupları El Nusra ve Heyet-İ Tahrir El Şam (HTŞ) ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu C.E. (25) ve İ.C. (22) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kadışehri, El Nusra, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:48 Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor
13:41 YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı
13:38 Van'da zimmet suçu işleyen memur işten çıkarıldı
13:34 Şehitler ve Gaziler Dernek Başkanına saldırı
13:33 Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı
13:28 Jandarma Bölge Komutanı Cavlak Vali Soytürk'ü ziyaret etti
13:27 Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı
11.10.2019 13:52:32