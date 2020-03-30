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Yozgat'ta 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısı ile korona virüs klibi

Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Elbet bir gün buluşacağız ama şimdi evde kalıp tedbir alma zamanı Evde Hayat Var" sloganıyla Zeki Müren'in "elbet bir gün buluşacağız" şarkısı ile klip hazırlandı.

30.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:35
Yozgat'ta 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısı ile korona virüs klibi
Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Elbet bir gün buluşacağız ama şimdi evde kalıp tedbir alma zamanı Evde Hayat Var" sloganıyla Zeki Müren'in "elbet bir gün buluşacağız" şarkısı ile klip hazırlandı.

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç tarafından üniversitelerde bahar dönemi için yüz yüze eğitimin sonlandığını duyurmasının ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Sevgili öğrencilerimiz elbet bir gün buluşacağız ama şimdi evde kalıp tedbir alma zamanı Evde Hayat Var" sloganıyla Zeki Müren'in elbet bir gün buluşacağız şarkısı ile klip hazırladı. Ayrıca Yozgat Belediyesi de korona virüs nedeni ile boş kalan kentin cadde ve sokaklarını havadan görüntüleyerek klip hazırladı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Kıymetli hemşehrilerim, küresel olarak dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) korona virüs salgınına karşı kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi korumak için lütfen Evde kalın. Bu salgın son bulduğunda yine güzel Yozgat'ımızın sokaklarını, caddelerini ve parklarını birlikte dolduracağız. O güne kadar tedbirli olalım. Çünkü 'Elbet Bir Gün Buluşacağız'" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bozok Üniversitesi, Yozgat Belediyesi, Zeki Müren, Yozgat, Güncel
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