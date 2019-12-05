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Yozgat'ta engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

05.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:07Yozgat'ta engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
'ın ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 6'sı öğrenci 10 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Yünalanı köyünden engelli öğrencileri taşıyan Ayhan Gürbüz yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis aracı, Oluközü mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 öğrenci ile şoför Ayhan Gürbüz, şoförün 4 aylık bebeği Mert Gürbüz ile araçta bulunan Turana Malıkova ve Aysel Mericova yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni ve Saraykent Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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