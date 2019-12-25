Haberler » Güncel » Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı - Haber

Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta, Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı.

25.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:45 Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı
Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan 'ta, ayında erik ağacı çiçek açtı.
Yurt genelinde sıcaklıklar düştü. Bazı yerlerde kar var. Ancak Yozgat'ta bahar devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince ağaçlarda sıcak havadan nasibini aldı. Yalancı bahara aldanan erik ağacı çiçek açtı. Yozgat merkeze bağlı Köseyusuflu köyü mevkiinde Osman İçme isimli vatandaşın bahçesinde bulunan erik ağacının mevsimini şaşırıp çiçek açması şaşkınlığa neden oldu.
Bahçesinde erik ağcının çiçek açmasını gören Osman İçme "Rabbimizin bir hikmeti. Kar kış olması gerekirken ağaçlar mevsimini şaşırdı ve çiçek açtı. Sabah kalktım hayret ettim. Bugün 25 Aralık kar kış fırtına tipi olması gerekirken ağaçlar çiçek açmış hayret ettik şaşırdık. Baharın açması gerekirdi. Bu yıl çok güzel çiçek açtı ve güzel meyvesini aldık erik ağacının ama bu sefer erken açtı. Mevsimini şaşıran erik ağacı bizi de şaşırttığını" söyledi.
(Alpaslan Demir/İHA)

Aralık, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50   Günde içilen 4 fincan kahve kilo alımını önleyebilir - Haber
12:49   Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı - Haber
12:49   "Türkiye'de 16 gök taşı örneğinden birisi' - Haber
12:49   Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Haber
12:44   Başkan Sebahattin Ceyhun: "Şimdi aşkla daha çok çalışma vakti" - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:51:31