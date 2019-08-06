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Yozgat'ta eski koca dehşeti...Önce eski eşini sonra kendini vurdu

Yozgat'ta eski koca dehşeti.

06.08.2019 14:59
Yozgat'ta eski koca dehşeti...Önce eski eşini sonra kendini vurdu
Yozgat'ta eski koca dehşeti...Önce eski eşini sonra kendini vurdu
-Olay yerine gelen yakınlar sinir krizi geçirdi
YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde boşandığı eşini evinin önünde vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay bugün saat: 10.00 sıralarından Sorgun Karşıyaka Mahallesi sebze hali yakınlarında meydana geldi. Olayda, K.T. (45), isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi, N.T.'ninevinin önüne geldi. K.T. işe gitmek için evden çıkan N.T.'yi görünce yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği N.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan vatandaşların olay yerine geldiğini gören K.T. olay yerinden kaçıp, Ahmet Uslu Dutluk Parkına giderek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri her 2 şahsında öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sorgun, Yozgat, Yerel

Kaynak: İHA

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