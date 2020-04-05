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Yozgat'ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yozgat'ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor Yozgat'ta insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerden olan Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi koronavirüs nedeni ile tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

05.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:43
Yozgat 'ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor
YOZGAT - Yozgat'ta insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerden olan Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi koronavirüs nedeni ile tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.
Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü yasağının 20 yaş altı için de getirilmesinin ardından Yozgat'ta cadde ve sokakların boş kaldı. Vatandaşların uygulanan tedbirlere uyması ile kent genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi. Emniyet mensupları ise cadde ve sokaklarda devriye tarak denetimlerini artırdı. Kentte vatandaşlara evde kalmaları anons edilirken çağrıya uymayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası uygulandı.
Alınan tedbirler sayesinde Yozgat halkının büyük oranda genci ve yaşlısıyla kurallara uyduğu sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü. Diğer yandan ise cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını yürüten görevliler ise vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri çöp kutusu yerine sokağa atmalarına tepki gösterdi. Yozgat’ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Koronavirüs, Yozgat, Genel

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Yozgat'ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor
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