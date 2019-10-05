Haberler » Güncel » Haber

Yozgat'ta firari hükümlü sahte kimlikle çalışırken yakalandı

Malatya'da aranan firari hükümlü, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir iş yerinde sahte kimlikle çalışırken gözaltına alındı.

05.10.2019 12:38Yozgat'ta firari hükümlü sahte kimlikle çalışırken yakalandı
Malatya'da aranan firari hükümlü, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir iş yerinde sahte kimlikle çalışırken gözaltına alındı.
Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, ilçede faaliyet gösteren bir işletmede sahte kimlik beyan ederek çalışan M.K. (32) hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğunu ve çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.
İş yerinde gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan hükümlü hakkında "silahlı yağma" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının ve 7 ayrı suçtan aramasının bulunduğu öğrenildi.

Sarıkaya, Malatya, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 Organları bağışlanan genç kızın cenazesi toprağa verildi
15:22 Japonya'da yaşayan Arakanlı Müslümanlar futbol takımı kurdu
15:22 Hong Kong'da göstericiler polisi ateşe verdi
15:22 MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı
15:21 Sebze ve meyve halinde silah operasyonu (2)
15:21 Memur-Sen Genel Başkanından toplu sözleşme açıklaması
15:20 Malatya'da "Şüheda'nın Sesi" programı