Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yozgat'ta fırınlar denetlendi

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Gıda ve Yem Şube Müdürü Onur Polat ve Kontrol görevlileri ile İl Merkez Sarraflar Caddesinde faaliyet gösteren fırın işletmelerinin satış ve üretim yerlerini denetleyerek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan hijyen tedbirlerini inceledi.

16.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:19
Yozgat'ta fırınlar denetlendi
Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Gıda ve Yem Şube Müdürü Onur Polat ve Kontrol görevlileri ile İl Merkez Sarraflar Caddesinde faaliyet gösteren fırın işletmelerinin satış ve üretim yerlerini denetleyerek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan hijyen tedbirlerini inceledi.

Yapılan denetimlerde, işletmelerde özellikle ekmek üretimi yapan kişilerle ekmeği müşteriye veren kişilerin ayrı olması gerektiği; yani parayla temas eden çalışanla ekmeğe temas eden kişilerin kesinlikle ayrı olması konusunda uyarılarda bulunularak işletme çalışanlarının maskeli ve eldivenli çalışmaları konusu hatırlatıldı.

İl Müdürü Özkaya, Korona virus salgınıyla mücadelede elzem olan hususların en önemlisinin gıda işletmelerinde gıda maddelerinin el ile temasın kesilerek, gıda maddesinin müşteriye ambalaj içinde teslim edilmesi olduğunu vurguladı.

Özellikle gıda üretimi yapılan yerlerde; gereken tüm hijyen tedbirlerinin alınması bu suretle satışa hazır hale getirilen gıda maddelerinin tüketiciye arzında gıda güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının önemine değinen İl Müdürü Özkaya, "Gerek ilimiz merkezi gerekse ilçelerimizde fırınlar başta olmak üzere; her gün azami sayıda gıda işletmeleri Kontrol Görevlilerimiz tarafından sıklıkla denetlenmekte; Kovid -19 kapsamında eğitim bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımız gıda işletmelerinin alınan tedbirler ve uyarılara riayet etmediklerini düşünüyorlarsa Bakanlığımızın ALO Gıda 174 ve 0-501-174 0174 Whatsapp hattına ihbarda bulunabilirler. "dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Yozgat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Haberler ›› Güncel ››Yozgat'ta fırınlar denetlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:14: 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi - Haber 14:14: Online dolum işlemi sağlıklı ulaşıma da büyük fayda sağladı - Haber 14:13: Sivas'tan 16 ülkeye koronavirüse özel antibakteriyel tabut - Haber 14:13: Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı - Haber 14:13: Çardak pazarında korona virüs denetimi - Haber 13:57: Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi