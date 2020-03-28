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Yozgat'ta giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi giriş-çıkışlarında oluşturulan trafik kontrol noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.

28.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:37
Yozgat'ta giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü
YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi giriş-çıkışlarında oluşturulan trafik kontrol noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.

Yozgat Valiliği tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi. Bu amaçla kentin, Ankara ve Sivas yönünde bulunan giriş noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev aldığı kontrol noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Trafik ekipleri ayrıca, otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrol de yapıyor. Vatandaşlara almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktarıyor.

Vatandaşlar, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, memnuniyetlerini ifade ettiler.


- Yozgat
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Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Yozgat, Güncel

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