Yozgat
'ta gözaltına alınan 9 DAEŞ'li adliyeye sevk edildi
YOZGAT - Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DAEŞ'li oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla; Y.M, A.Z, F.J, M.A, T.A, H.M, O.A,Q.A, S.I 2 gün önce gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Irak
uyruklu 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Yozgat
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:51