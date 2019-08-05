Haberler» Güncel» Haber

Yozgat'ta gurbetçi vatandaş TDV'ye 100 adet kurban bağışında bulundu

Yozgat'ta gurbetçi bir vatandaş Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesine 100 adet kurban bağışında bulundu.

05.08.2019 14:05 Yozgat'ta gurbetçi vatandaş TDV'ye 100 adet kurban bağışında bulundu
Yozgat'ta gurbetçi bir vatandaş Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesine 100 adet kurban bağışında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının PTT önündeki kurban bağış standına gelen isminin açıklanmasını istemeyen Yozgatlı gurbetçi vatandaş, yurt dışında kesilmek üzere 100 adet kurban bağışında bulundu. Gurbetçi vatandaş, yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere 100 kurban ücreti olan 72 bin 500 lirayı makbuz karşılığında TDV Yozgat Şubesi yetkililerine teslim etti.

Yozgat İl Müftüsü ve TDV Yozgat Şube Başkanı Salih Sezik, tatilini Yozgat'ta geçiren gurbetçi vatandaşa bağışlarından ötürü teşekkür ederek "TDV olarak Kurban Bayramında kurban etlerimizi 145 ülkede mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırmak için çalışıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da Türk Diyanet Vakfı olarak kurban bağışı stantlarımızda çalışanlarımız, arife gününe kadar bağışları kabul edecek. Bugün de Yozgat'ta tatilini geçiren gurbetçi bir vatandaşımız bizi ziyaret ederek 100 adet kurbanı yurt dışında kesilmek üzere bağışladı. Gurbetçi vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz inşallah Allah hayrını kabul eder" dedi. - YOZGAT

Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16   FETÖ şüphelisi eski polislere hapis istemi
14:14   Başkan Yüce, SGM'nin programına katıldı
14:14   SPOR Avrupa 2'ncisi milliler İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
14:14   GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN POLİSE BİBER GAZI SIKAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
14:14   KONYA Genç kızın öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
14:14   SPOR Trabzonspor'a yeni sponsor
14:13   Bitlis'te "Prof. Dr. Fuat Sezgin" paneli