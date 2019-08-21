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Yozgat'ta hasta bebeği taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Yozgat'tan Sivas'a sevk edilen Özbekistan uyruklu bebeği taşıyan ambulans, Akdağmadeni ilçesi Şahnaderesi köyü mevkiinde kaza yaptı.

21.08.2019 16:16 Yozgat'ta hasta bebeği taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Yozgat'tan Sivas'a sevk edilen Özbekistan uyruklu bebeği taşıyan ambulans, Akdağmadeni ilçesi Şahnaderesi köyü mevkiinde kaza yaptı. Kazada yaralanan bebek ve 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ait R.Ö. idaresindeki 66 AC 118 plakalı ambulans, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine Özbek uyruklu bebek hastayı götürdüğü sırada Akdağmadeni ilçesi Şahnaderesi köyü yakınlarında yağış nedeniyle kaza yaptı. Kazada ambulansta bulunan şoför ile H.B., Z.Ç., N.A. ile Özbekistan uyruklu bebek F.İ. yaralandı. Yaralıların ilk tedavileri kaldırıldıkları Akdağmadeni Devlet Hastanesinde yapıldı. Yaralılardan N.A. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken, F.İ. adlı bebek ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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