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Yozgat'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta 48 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

07.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:14Yozgat'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
'ta 48 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Sarak köyünde 5 Mart'ta S.A'ya ait 48 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında B.Y'yi yakaladı.
Hayvanları tırla Ankara'ya götürdüğü öne sürülen H.G. ile bunları satın aldığı iddia edilen K.Ç, A.Ö, M.Ö, E.Y. ve K.D. de yakalandı.
Jandarma ekipleri, çalınan 48 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari T.Y'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Jandarma, Yerköy, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 18:01:28