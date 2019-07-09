09.07.2019 19:12
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Yozgat'ta hint keneviri operasyonu

Yozgat

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kök hint keneviri ele geçirildi.

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kök hint keneviri ele geçirildi.

Yerköy 100. Yıl Mahallesi Kızılbayır mevkisinde hint keneviri ekildiği bilgisini alan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Belirlenen alanda drone ile inceleme yapan polis tarların çeşitli yerlerinde ekili hint keneviri tespit etti. 41 kök hint keneviri ele geçirilen operasyonda şüpheli Ü.C. (26) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Yerköy, Yozgat, Güncel

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