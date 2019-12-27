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Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

27.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:18 Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
'ta yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.
, , Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen 26 ayrı hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, plaka tanıma sistemleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin E.Y. ve E.T. olduğunu tespit etti.
Ekipler, Sarıkaya ilçesindeki ikametlerine düzenlediği operasyonda, zanlıları gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Saraykent, Sarıkaya, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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