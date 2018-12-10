Yozgat'ta Hırsızlık Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:07



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:07

Yozgat'ta küçükbaş hayvan ve pancar sulama borusu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar beldesinde M.E'ye ait 13 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, şüpheliler A.A, S.G, H.K. ve M.İ'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, S.G. ve M.İ. tutuklandı, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.Öte yandan Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde O.D'ye ait yaklaşık 10 bin lira değerindeki pancar sulama borularını çaldıkları iddiasıyla şüpheliler F.A, C.A. ve B.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.