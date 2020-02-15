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Yozgat'ta huzur denetimlerinde 6 bin 385 kişi sorgulandı

Yozgat'ta huzur denetimlerinde 6 bin 385 kişi sorgulandıYOZGAT'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

15.02.2020 01:29 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:32
'ta huzur denetimlerinde 6 bin 385 kişi sorgulandı
YOZGAT'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetlemeler 120 ekip olmak üzere toplam 541 polis ve jandarma katılırken, 6 bin 385 kişi sorgulandı.
Yozgat genelinde, polis ve jandarma tarafından asayiş ve trafik kontrolleri yapıldı. denetimlerini Yozgat Valisi Kadir Çakır, ilçe kaymakamlarıyla telefon üzerinden canlı bağlantı kurarak başlattı. İl Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertük'ten uygulama hakkında bilgi alan Vali Çakır, vatandaşın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin 724 çalıştığını söyledi. Uygulamadaki amacın Yozgatlıların en huzurlu şekilde hayatlarını idame ettirmesini sağlamak olduğunu belirten Çakır, Bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz alan vatandaşımızdan yeterli sayıda ihbarın gelmemesidir. Vatandaşlarımızın gördükleri bütün olumsuzlukları ihbar hatlarımız 112-155 ve 156'ya bildirmeleridir. Çünkü büyük sıkıntıların temelinde küçük ihmaller var. Biz tek başımıza hiçbir yeri idare edemeyiz. Bize vatandaşlarımızdan gelecek bilgi akışı çok önemli. İhbar yapan vatandaşlarımızın kimlikleri gizli tutulur, bunu bilsinler dedi.
541 polis ve jandarmanın katıldığı huzur uygulamasında, 6 bin 385 kişi sorgulandı. Denetimlerde 22 yoklama kaçağı yakalandı. Kontrol edilen 921 araçtan 41'ine 53 bin 697 lira ceza kesildi,13 araç ise trafikten men edildi. 9 kişiye kapalı alanda sigara içmekten bin 683 lira, 15 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32-35-36-37'inci maddelerince 4 bin 17 lira ceza uygulandı.
Yozgat'ta huzur denetimlerinde 6 bin 385 kişi sorgulandı

Jandarma, Yozgat, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA


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