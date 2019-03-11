Yozgat'ta İstihdam Teşvikleri Anlatıldı

Yozgat
Valisi Kadir Çakır başkanlığında düzenlenen toplantıda İŞKUR
ve SGK
istihdam teşvikleri anlatıldı.
Valilikte düzlenen toplantıda konuşan Vali Çakır
, 2,5 milyon kişiye istihdam ağı oluşturmak için ülke genelinde seferberlik ilan edildiğini ve Yozgat'ta da bu seferberliğe katkıda bulunacaklarını söyledi.
Çakır, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün vatan sevdalılarının bir tek isteği var, o da ekstradan bir kişi dahi olsa istihdamı artırmak. Yozgat olarak elimizden geleni yapacağız. İŞKUR ve SGK bu istihdam planı çerçevesinde çalıştılar. İşverenlerimizin bu istihdam teşviklerinden yararlanmaları için her türlü kolaylık sağlanmış durumda. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinizi düşünüyorum." dedi.
Çakır, kadınların çalışma hayatında daha sağlam adımlarla ilerlediğini ve teşvikleri daha yakından takip ettiğini anlatarak, "Memleketimizin kurtuluşu ve refaha ermesi genç girişimciler ile kadınlarımız sayesinde olacak. Yaptığınız hiçbir işi hafife almayın. Alınan küçük bir teşvikle bile başlayıp, daha sonra işleri büyüterek yanında 20-30 kişi çalıştıranlar var." diye konuştu.
İstihdam teşviklerinin 2019 yılında da devam edeceğini anlatan Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şüphesiz ki ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu teşvikler, ilimizde işsizliğe çare olacak, işsizlik oranı azalacaktır. Temennimiz Yozgat'ın daha güzel, daha yaşanabilir olması, yaşam alanlarının genişlemesi, sosyal hayatın renkli olması, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda daha da gelişmesidir. Artan istihdamın yanı sıra hızlı trenin faaliyete geçmesi ve havalimanı inşaatının tamamlanması ile birlikte Yozgat'ta göçü tersine çevirecektir. İnşallah birlik ve beraberlik içinde Yozgat'ta güzel istihdam alanları oluşturabiliriz."
Daha sonra, İŞKUR ve SGK iş uzmanları tarafından işverenlere istihdamı artırmalarına yönelik devletin sunmuş olduğu teşvikler anlatıldı.
Toplantıya, Sorgun
Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Mustafa Altınpınar
, SGK İl Müdürü Bilal Keskin
, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, iş verenler ve vatandaşlar katıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Yozgat, Güncel
Kaynak: AA