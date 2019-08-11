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YOZGAT'TA KAÇAN KURBANLIK, ACİL SERVİS ÖNÜNDE YAKALANDI

YOZGAT'ta, sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Yozgat Şehir Hastanesi bahçesinde acil servis önünde bir hasta yakını tarafından yakalandı.

11.08.2019 15:32 YOZGAT'TA KAÇAN KURBANLIK, ACİL SERVİS ÖNÜNDE YAKALANDI
YOZGAT'ta, sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Yozgat Şehir Hastanesi bahçesinde acil servis önünde bir hasta yakını tarafından yakalandı. Kent merkezinde Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde kesileceği sırada sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koyun, kaçtı. Sahibi iki genç, koyunu yakalamak için peşinden koştu. Yaklaşık 1 kilometre kaçan kurbanlık koyun, Yozgat Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi. Acil servis önünden geçen koyun, bu sırada hastasını ziyaret için gelen Gani Yıldırım tarafından yakalanarak gelen sahiplerine teslim edildi.Öte yandan kentte bayram namazının ardından kurban kesimlerinin başlamasıyla birlikte birçok kasap da çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğe saatlerine kadar, kurbanlık hayvanların boynuz ve tekme darbeleriyle yaralanan, et doğrarken elini veya kolunu kesen acemi kasaplar, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi.

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Kaynak: DHA

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