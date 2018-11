Yozgat'ta 'Kadına Şiddete Hayır' Etkinliği Düzenlendi

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:10



Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Katılımcılara kadına yönelik şiddet konulu farkındalık filmi izletildi. Programın açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli yaptı. Kadına karşı şiddeti bir insanlık suçu olarak değerlendiren Neşeli, "Kadına karşı şiddet, kadın haklarına, onuruna ve kişiliğine karşı bir saldırı olduğu gibi aynı zamanda ailenin birliğini ve yapısını tehdit eden sosyolojik bir hastalıktır. Kadına karşı şiddeti bir insanlık suçu olarak değerlendiriyor ve bununla çok yönlü mücadeleyi gerekli görüyoruz. Kısacası şiddetin, ayrımcılığın her türlüsüne hayır diyoruz. Şiddetin her türlüsünü insanlık suçu olarak kabul ediyoruz. Bizler sayın Valimizin emir ve direktifleri ile il müdürlüğümüz, kamu kurumları ve kadın STK'lar ile şiddetin önlenmesi için hazırlanan İl EylemPlanı çerçevesince şiddeti sona erdirmek için çalışacağımızı ifade ediyorum" dedi.Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise 'Kadının Toplumdaki Yeri ve Aile' konulu konuşma yaptı. İnsanın yeryüzünde yaratılmış en seçkin varlık olduğunu söyleyen Rektör Karacabey, "Bazen davranışlarını değerlendirdiğinizde kainattaki en tehlikeli varlıklardan birinin de insanın olduğunun görmek durumundayız. İnsan aslında merhametin, sevginin kaynağıdır. Ama çoğu zaman insandan sevgi, merhamet, şefkat yerine kin, nefret görülebiliyor. O zaman bunun özüne indiğimizde olması gereken şey nedir onu düşünmeliyiz. Dünyaya geldiği günden beri insanı sevgiyle merhametle eğitmek gerekiyor. Bizim en önemli sorunumuz her olayı veya her problemi parça parça ele almak. Problemleri parça parça ele aldığımızda çözüm de net olmuyor. O zaman şiddet meselesini kökünden ele almak gerekiyor. Şiddet duygusunu ve olgusunu insan eğitimde onu şiddete meyleden olumsuz davranışları ortadan kaldırmak en öncelikli işimiz olması gerekiyor" şeklinde konuştu.Düzenlenen programa Yozgat Valisi Kadir Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, kurum müdürleri, bazı STK temsilcileri ile kadınlar katıldı.Katılımcılar programdan sonra açılan resim sergisini gezdiler.