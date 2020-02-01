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Yozgat'ta kapanan 185 köy yolu ulaşıma açıldı

Yozgat'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 198 köy yolundan 185'inde ulaşım yeniden sağlandı.

01.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:10Yozgat'ta kapanan 185 köy yolu ulaşıma açıldı
'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 198 köy yolundan 185'inde ulaşım yeniden sağlandı.
Kentte iki gündür devam eden kar yağış nedeniyle kapanan 198 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı.
Yüksek kesimlerde bulunan 13 köy yolunun da ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışına sevinen çocuklar, kardan adam yapıp kızak kayarak karın keyfini çıkardı.
Yozgat'ta esnafın yaptığı 2 metrelik kardan adam da ilgi odağı oldu.
Esnaf Mehmet Göloğlu, Yozgat'a uzun zamandır kar yağmadığını belirterek, "Kar yağınca biz de kardan adam yaptık, çocuklar çok sevindi. Çocuklar eğleniyor, biz de seviniyoruz." dedi.

Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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