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Yozgat'ta kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.

12.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:52Yozgat'ta kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı
'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışın ardından beyaza bürünen kentte, 28 köy yolu ulaşıma kapadı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri ise yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Öte yandan, kentte öğrenciler kar topu oynayarak eğlenirken, bazı esnaf da yağış altında saz çalıp çay içti.
Esnaf Hakan Ortataş, kar yağdığını görünce dışarı çıktıklarını belirterek, "Saz çalıp eğlenerek bunun keyfini yaşıyoruz." dedi.
Çiftçi Atila Ertuğrul da "Bu yıl memleketimiz fazla yağış almadı. Son günlerde çok güzel kar yağdı. Bu da çiftçiler için büyük sevinç kaynağı oldu. Kuraklık vardı, kar yağması çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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